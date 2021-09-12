Глава рабочей группы при президенте РФ Молохов заявил, что США не повлияют на принадлежность Крыма России

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12 сентября 2021, 13:07 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Александр Молохов, занимающий должность главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ, высказался о заявлении министра Украины касательно американской помощи в вопросе полуострова.

Молохов подчеркнул, что Крым - это территория Российской Федерации, и так будет всегда. По его словам, ни одно государство мира не сможет изменить это.

Ранее украинский вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что США начнут помогать Киеву в вопросах Крымского полуострова и Донбасса. Он сказал, что на это указывают визит Зеленского в Вашингтон и тесное взаимодействие между лидерами США и Украины.

“Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании “Союза меча и орала” о том, что “заграница нам поможет”, - заключил Молохов.

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