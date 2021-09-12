Американский дипломат Волкер заявил, что давление через проект «Северный поток - 2» грозит России серьезными последствиями

Берлин и Вашингтон будут вынуждены предпринять против “Северного потока - 2” меры, если Москва задействует газовый проект в качестве оружия. Соответствующее заявление сделал американский дипломат Курт Волкер.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день американцы пытаются сделать так, чтобы газопровод не смог функционировать, но противостояние проекту сводится лишь к словам. По словам дипломата, соглашение ФРГ и США, которое дает возможность завершить строительство “Северного потока - 2” без новых ограничительных мер, связано с финансовой выгодой.
Кроме того, Волкер отметил, что Российская Федерация оказывает влияние на европейские страны, что представляет угрозу для Украины. Он добавил, что использование проекта в качестве оружия приведет к последствиям, которые Россия ощутит в значительной степени.
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