Вице-премьер-министр Стефанишина заявила, что Украина находится в состоянии третьей мировой войны по вине России

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11 сентября 2021, 21:25 Источник: РИА Новости

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В настоящее время Украина существует в условиях третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделала Ольга Стефанишина, занимающая пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны.

При этом она подчеркнула, что речь идет о гибридной войне, обвинив Российскую Федерацию. “Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей”,- сказала Стефанишина.

Она отметила, что спустя некоторое время после 2014 года Москва предприняла попытки “разбить единство” цивилизованного мира. Она призвала дать отпор РФ, используя для этого санкции и прочие инструменты. Стефанишина добавила, что Киев и далее будет бороться за демократию.

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