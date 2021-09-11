Вице-премьер-министр Стефанишина заявила, что Украина находится в состоянии третьей мировой войны по вине России

В настоящее время Украина существует в условиях третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделала Ольга Стефанишина, занимающая пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны.
При этом она подчеркнула, что речь идет о гибридной войне, обвинив Российскую Федерацию. “Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей”,- сказала Стефанишина.
Она отметила, что спустя некоторое время после 2014 года Москва предприняла попытки “разбить единство” цивилизованного мира. Она призвала дать отпор РФ, используя для этого санкции и прочие инструменты. Стефанишина добавила, что Киев и далее будет бороться за демократию.
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