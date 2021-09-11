Канцлер Меркель заявила о поддержке Германией «Северного потока - 2» и необходимости гарантий

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11 сентября 2021, 18:49 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Rainer Keuenhof/Global Look Press

Берлин поддерживает газовый проект “Северный поток - 2”. При этом требуются гарантии в соответствии законам в Европейском союзе и о продлении договора о транзите голубого топлива с Киевом после 2024 года. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, она сказала об этом на встрече с польским премьером в Варшаве. При этом Меркель подчеркнула, что соглашение Берлина и Вашингтона - это и есть гарантия. Кроме того, гарантией является энергетический пакет на внутреннем рынке объединения европейских стран. Также она озвучила необходимость сертификации в качестве независимого оператора.

Кроме того, Меркель отметила, что понимает озабоченность Киева, обсуждала этот вопрос с украинским лидером Зеленским. “Строго говоря, вести переговоры об этом должна не Германия с Россией, а Европейская комиссия”, - заключила она.

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