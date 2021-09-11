Глава МИД Украины Кулеба заявил об усталости от Евросоюза, который не готов принимать Киев в свои ряды

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11 сентября 2021, 17:56 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, фото: Thomas Koehler/photothek.de via/Global Look Press

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба посетовал на то, что он устал от затянувшегося вступления страны в Европейский союз. Он возмутился тем, что Киеву говорят “работать дальше”.

По словам Кулебы, украинцы являются сторонниками реформ, и они в стране реализовываются. Он пожаловался на то, что Евросоюз не готов принимать Киев в свои ряды. “Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ”,- сказал он.

Он отметил, что в настоящее время отношения ЕС и Украины можно рассматривать как “стратегическую неопределенность”. Кулеба добавил, что Киев интересуется у ЕС, что нужно сделать для вступления в объединение, а ответа так и нет, “только говорят - работайте дальше”.

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