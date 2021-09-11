Глава МИД Швеции Линде заявила, что к неудаче Запада в Афганистане привело отсутствие должного внимания к гражданскому обществу

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11 сентября 2021, 17:35 Источник: РИА Новости

Sra Taylor Crul/U.S. Air/Global Look Press

Западные страны не уделяли должного внимания гражданскому обществу в Афганистане, что привело к его неудаче. Такое заявление сделала глава шведского внешнеполитического ведомства Анна Линде.

В эфире Sveriges Radio сегодня, 11 сентября, она отметила, что с гражданским обществом на афганской территории Западу нужно было активно взаимодействовать. Таким образом, как подчеркнула Линде, в Афганистане так и не удалось добиться стабильности, в этой стране не закрепились демократические ценности. А ведь это было главной целью Швеции в регионе.

Линде не стала называть полным провалом результат миссии Стокгольма в Афганистане. Она добавила, что отныне шведская внешняя политика может несколько измениться - стране будет сложнее принимать участие в военных операциях.

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