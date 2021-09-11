Канцлер ФРГ Меркель и премьер Польши Моравецкий обсудили в Варшаве проект «Северный поток - 2»

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11 сентября 2021, 17:11 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обсудили газовый проект “Северный поток - 2”. Эту тему они подняли в ходе визита Меркель в Варшаву.

По словам Моравецкого, Варшава изначально была категорически против строительства и запуска “Северного потока - 2”. Он назвал газопровод сложным вопросом в отношениях двух европейских стран.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе встречи в польской столице он и Меркель “уделили много времени нашему восточному соседу - России”. Также на переговорах Меркель и Моравецкий не обошли стороной вопрос безопасности региона. Обсуждался и транзит газа через украинскую территорию.

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