Аргументы Недели Политика 13+

Экс-посол США в Киеве Хербст заявил, что в случае присоединения Украины к России Вашингтон применит санкции

, 16:34 Источник: РИА Новости

Экс-посол США в Киеве Хербст заявил, что в случае присоединения Украины к России Вашингтон применит санкции
pixabay.com

Джон Хербст, ранее занимавший пост посла Соединенных Штатов в украинской столице, рассказал, какие шаги предпримет Вашингтон, если Российская Федерация вдруг включит в свой состав Украину.

В эфире одного из украинских телеканалов дипломат подчеркнул, что агрессия России - это на самом деле угроза, и американцы не должны закрывать на это глаза. По его словам, если РФ присоединит Украину, то Вашингтону придется ввести серьезные санкции.

Хербст отметил, что ограничительные меры, которыми США воспользуются, “разрушат” российскую экономику. Он не сомневается в том, что война приведет к большому числу жертв с каждой из сторон. Дипломат добавил: “Очень плохой прогноз”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью