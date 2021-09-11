Экс-посол США в Киеве Хербст заявил, что в случае присоединения Украины к России Вашингтон применит санкции

Джон Хербст, ранее занимавший пост посла Соединенных Штатов в украинской столице, рассказал, какие шаги предпримет Вашингтон, если Российская Федерация вдруг включит в свой состав Украину.
В эфире одного из украинских телеканалов дипломат подчеркнул, что агрессия России - это на самом деле угроза, и американцы не должны закрывать на это глаза. По его словам, если РФ присоединит Украину, то Вашингтону придется ввести серьезные санкции.
Хербст отметил, что ограничительные меры, которыми США воспользуются, “разрушат” российскую экономику. Он не сомневается в том, что война приведет к большому числу жертв с каждой из сторон. Дипломат добавил: “Очень плохой прогноз”.
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