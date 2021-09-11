Сенатор Цеков заявил о желании Украины жить за счет России

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11 сентября 2021, 15:25 Источник: РИА Новости

Danil Shamkin/Global Look Press

Киеву нужно договариваться по транзиту газа с Российской Федерацией, не прибегая к помощи посредников. При этом Украина обвиняет Москву, однако требует, чтобы с территории России ей поставляли энергоресурсы. Такое заявление сделал Сергей Цеков, член международного комитета Совфеда.

Украинские власти призывают включить тему транзита газа через страну в повестку “нормандского формата” по Донбассу. Об этом заявлял Андрей Ермак, занимающий должность главы офиса президента Украины. По словам же главы “Нафтогаза Украины”, американцы могут ввести санкции, и тем самым “Северный поток - 2” не будет функционировать.

“Причем тут транзит газа и “нормандский формат”? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников”, - подчеркнул Цеков.

Он назвал неуместными такие предложения, добавив, что Украина желает жить за счет России.

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