Экс-глава МИД Украины Климкин предостерег Киев от окружения страны Россией с трех сторон и призвал просить помощи у НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

10 сентября 2021, 22:45 Источник: РИА Новости

Павел Климкин, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Павел Климкин, ранее занимавший пост главы украинского внешнеполитического ведомства, призвал Киев просить помощи у Североатлантического альянса. Он объяснил это тем, что Российская Федерация якобы намеревается окружить Украину с трех сторон.

По словам Климкина, Россия собирается “поглотить” соседнюю Белоруссию. Так он стал думать после того, как в Кремле состоялись переговоры главы российского государства Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

“Лукашенко может “играться”, что-то для себя “выторговывать”, но на стратегию Путина это уже не повлияет”, - отметил Климкин.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия учениями “Запад-2021” показала планы окружить Украину. Климкин заключил, что во избежание распыления украинских ресурсов Киев должен дать РФ ответ вместе с НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости