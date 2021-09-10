Экс-глава МИД Украины Климкин предостерег Киев от окружения страны Россией с трех сторон и призвал просить помощи у НАТО

Павел Климкин, ранее занимавший пост главы украинского внешнеполитического ведомства, призвал Киев просить помощи у Североатлантического альянса. Он объяснил это тем, что Российская Федерация якобы намеревается окружить Украину с трех сторон.
По словам Климкина, Россия собирается “поглотить” соседнюю Белоруссию. Так он стал думать после того, как в Кремле состоялись переговоры главы российского государства Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.
“Лукашенко может “играться”, что-то для себя “выторговывать”, но на стратегию Путина это уже не повлияет”, - отметил Климкин.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия учениями “Запад-2021” показала планы окружить Украину. Климкин заключил, что во избежание распыления украинских ресурсов Киев должен дать РФ ответ вместе с НАТО.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.