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Экс-председатель Европейского совета Туск допустил выход Польши из ЕС при сохранении нынешней политики

, 21:10 Источник: Российская газета

Экс-председатель Европейского совета Туск допустил выход Польши из ЕС при сохранении нынешней политики
pixabay.com

Дональд Туск, являющийся главой оппозиционной либерально-консервативной партии Гражданская платформа, допустил, что Варшава выйдет из Европейского союза гораздо быстрее, нежели кто сейчас может себе подобное представить. При этом он предусматривает такой вариант развития событий при сохранении текущей политики национально-консервативной правящей партии “Право и справедливость”.

Туск осудил то, какой политики сегодня придерживается польское руководство. Речь идет в том числе об отказе Варшавы выполнять требования ЕС. Он упомянул систему судопроизводства в этой стране.

К слову, за такое нежелание Брюссель ранее подал на польские власти в Европейский суд. Он считает необходимым, чтобы Варшава выплатила серьезный штраф за то, что отказывается соблюдать нормы Европейского союза.

Туск подчеркнул, что сегодня можно видеть противостояние между поляками и польским правительством. ЕС в этом вопросе поддерживает народ Польши. Туск добавил, что реформы судопроизводства, которых придерживается Варшава, “направлены против каждого гражданина страны”.

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