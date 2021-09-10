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Болгария борется за получение финансовой помощи от Евросоюза, но результатов пока нет

, 20:49 Источник: lenta.ru

Болгария борется за получение финансовой помощи от Евросоюза, но результатов пока нет
pixabay.com

Болгарское временное правительство предпринимает попытки получить доступ к финансовой помощи от Европейского союза для борьбы с коронавирусной инфекцией. Речь идет о нескольких миллиардах евро.

Отмечается, что Болгария является самой бедной страной ЕС. По данным Bloomberg, София пока не может получить деньги, поскольку не ознакомила с финальным планом того, как власти этой страны намерены израсходовать сумму в размере 6,3 млрд евро.

Страна очень сильно нуждается в таких деньгах. На болгарской территории самые низкие в еврозоне темпы прививочной кампании, что создает для экономики еще большие риски. Подчеркивается, что в Болгарии на сегодняшний день отсутствует политическая сила, которой бы удалось сформировать план.

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