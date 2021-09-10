Вассерман объяснил, с чем связана боязнь Вашингтона завершившегося строительства «Северного потока - 2»

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10 сентября 2021, 19:57 Источник: ФАН

Stefan Sauer/Global Look Press

Когда канцлер ФРГ Ангела Меркель совершала прощальный визит в Соединенные Штаты, она ясно дала понять, что Берлин заинтересован в эксплуатации “Северного потока - 2”, что хозяин Белого дома Джо Байден сразу это понял, “несмотря на болезнь Альцгеймера”. Такое заявление сделал журналист и публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт высказался о полном завершении строительства данного газопровода. Он подчеркнул, что чем больше проложат газопроводов из РФ в Западную Европу, тем активнее будет работа промышленности Германии. Это, как считает Вассерман, серьезная угроза Вашингтону.

Дело в том, что американские власти опасаются, что заводы Поднебесной переключатся на конструкторские бюро Европы. В таком случае, как подчеркнул эксперт, Европейскому союзу товары будут доставаться практически бесплатно. Вассерман заключил, что после начала вывода Вашингтоном своей промышленности за границу США поставили цель уничтожить производства Европы.

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