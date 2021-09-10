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Глава МИД Польши Рау признал безуспешность попыток остановить строительство «Северного потока - 2»

, 18:32 Источник: ТАСС

Глава МИД Польши Рау признал безуспешность попыток остановить строительство «Северного потока - 2»
Stefan Sauer/Global Look Press

Позиция польского руководства по отношению к “Северному потоку - 2” остается неизменной. Варшава выступала против реализации этого газового проекта, однако ей не удалось препятствовать строительству газопровода.

В Польше по данному вопросу велись усиленные дискуссии, однако Варшава признает, что “Северный поток - 2” все же будет достроен. Такое заявление сделал сегодня, 10 сентября, глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау.

При этом он обратился к Европейскому союзу с призывом не допустить в дальнейшем появления рисков для безопасности и раскола на европейской территории из-за указанного газового проекта и усиления влияния Российской Федерации. Он добавил, что Польша и остальные страны ЕС должны беспокоиться по этому поводу.

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