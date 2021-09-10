Народ просит: почему России необходимо усиливать позиции в Африке

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10 сентября 2021, 17:07

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Парад военных переворотов со свержением ставленников Парижа в Африке свидетельствует о развале «Франкофон.

В свое время, соглашаясь на независимость африканских колоний, Франция раздавала «частичную независимость», но продолжала втихую, при помощи экономического давления, грабить их богатые ресурсами территории.

В Европу уходили самолеты и корабли с ураном, золотом, алмазами, железом и другими ископаемыми. И если интересы Пятой республики не учитывались, в непокорных странах внезапно происходили военные перевороты или проводились фальсифицированные выборы.

Иными словами, Париж занимался тем, что умеет лучше всего — оккупацией извне. Однако сегодня такому подходу приходит конец.

Развал «Франсафрик»

С 2013 года Франция активно проводила операцию «Сервал» в Мали, главной задачей которой декларировалось противодействие террористическим группировкам. К тому же, Париж оказывал поддержку лояльному правительству.

Годом позже эти действия совместили с другой военной операцией «Бархан», проводимой уже на территории сразу нескольких государств северо-запада материка. Отчасти это должно была снизить негативные последствия от действий Франции в Ливии, откуда регион захлестнул поток оружия, наркотиков и радикальных исламистов.

Тем не менее полностью ликвидировать угрозу и тайные маршруты поставок Елисейскому дворцу не удалось. Некачественное управление, спорные решения и пособничество военнослужащих боевикам привели к развитию кризиса и совершенно не победоносному завершению кампании в 2020 году.

Весну 2021 года в Мали называют поистине богатой на события. В стране начались массовые протесты, во время которых граждане выразили недовольство профранцузской политикой президента Ибрагима Бубакара Кейта. Люди требовали принять эффективные меры против экономического кризиса и отсутствия безопасности.

Военный переворот в республике начался 18 августа на военной базе Кати в 15 километрах к северу от столицы. К концу дня военнослужащие, которых возглавлял молодой офицер Ассими Гоита, арестовали президента, премьер-министра, глав Генерального Штаба и Национальной гвардии, а также руководителей ключевых ведомств.

Еще одной страной, гражданское общество которой решило отказаться от влияния Парижа, можно считать Гвинею, где буквально на днях к власти пришел молодой офицер, глава Сил специальных операций (GPS) Мамади Думбуйя. Полковник услышал запрос народа на независимость, стабилизацию обстановки и социальные реформы.

Думбуйя действовал быстро и продумано. Он сместил президента Альфа Конде, которого на родине открыто называли ставленником Франции и марионеточным правителем. Он не противодействовал, а активно поддерживал неоколониальную политику бывшей метрополии и заключал с ее компаниями противоречащие национальным интересам соглашения.

К слову, отличным примером того, как лидер африканского государства чувствует народ, является ЦАР, где президент Фостен-Арканж Туадера, отвернувшись от Франции, обратился за помощью к России и не пожалел. За последний год подготовленные отечественными специалистами войска республики (FACA) сумели практически полностью нивелировать угрозу, исходящую от боевиков из конгломерата «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Пятая республика действительно теряет влияние на бывшие колонии.

«Я бы сказал, что идет война за ресурсы Африки в которой Франция проигрывает, так как действительно происходит снижение ее влияния, в том числе организации «Францафрик». Я могу это охарактеризовать тем, что континент остро нуждается в альтернативном центре силы, и вот некоторые люди видят его именно в Российской Федерации. Особенно сильно формированию такого мнения поспособствовали наши успехи в Центральноафриканской Республике», — объяснил эксперт.

По этой причине Москве нельзя терять уже занятые на материке позиции и передавать инициативу иностранным акторам. Африканский народ утратил доверие к коллективному Западу и просит о помощи именно Россию, которая обеспечивает государствам Черного континента равноправныем и взаимовыгодные отношения. На сегодняшний день необходимо отвечать на запрос жителей того же Мали, которые приглашали русских помочь справиться с боевиками из группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ).

«России нельзя упускать свой шанс в Африке, потому что это гигантская кладовая ресурсов. Мы относимся к африканцам гораздо более справедливо, у нас нет какого-то колониального прошлого. Это не российский правитель когда-то в Конго отрубал людям руки за невыполнение плана по добыче ресурсов, это не мы убивали зулусов. Мы колонизировали собственные пространства и здесь сохранилось 196 народов. Поэтому конечно, если мы туда придем, то можем предложить гораздо более выгодные и благоприятные условия, а главное — уважение к этим людям», — подчеркнул аналитик.

Распространение неоосманской политики Турции

Однако, помимо Франции, континент находится в зоне интересов другой страны с хищническими аппетитами — Турции. Политика президента Реджепа Тайипа Эрдогана в целом строится на глобальном распространении политического влияния Анкары. В связи с этим упор делается на мусульманские государства.

С 2014 года турки реализовывают активную деятельность за пределами собственного государства, и пока они сосредоточены на развитии медицины, образования, удовлетворении базовых потребностей жителей региона в продовольственном плане. Но не забывают в Анкаре и о прямых инвестициях в строительство дорог, аэропортов, медицинских учреждений, объектов критической инфраструктуры.

Не стоит заблуждаться и думать, что происходит это из благих побуждений миротворческих или гуманитарных миссий. Турция требует за помощь платить землей под строительство военных баз, через которые она и расширяет влияние на регион. К примеру, в Ливии оказывалась прямая поддержка боевикам и нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС).

«Говоря о необходимости укрепления позиций России в Африке нельзя забывать, что это сфера влияния, за которые сражаются все мировые центры силы – США, Китай, Франция, Турция. Там все пытаются играть, даже страны, которые поддерживают исламский радикализм, вроде Турции. Но нам нельзя упускать шансов, потому что хаос вновь может вернуться в регион», — заключил эксперт.

Другими словами, если Анкара расширит влияние, то станы континента вновь могут стать зависимы, только на этот раз от Анкары, с неоосманской политикой Реджепа Эрдогана, пытающегося построить восстановить давно павшую империю на осколках неудавшегося проекта Парижа.

Что дальше

Проблемы хищнической политики европейских и отдельных ближневосточных стран в Африке должны решаться силами всего мирового сообщества. И Москва неоднократно пыталась обратить внимание иностранных партнеров на опасность влияния западных игроков.

Так, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждал, что на Черном континенте начался новый виток борьбы за природные ресурсы. Чуть позже его слова подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявил о необходимости в кратчайшие сроки усилить безопасность региона. В противном случае, внешние силы вновь ввергнут его в пучину хаоса.

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