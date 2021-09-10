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Дипломат Корчмарь посоветовал Зеленскому не разговаривать с Путиным «на суржике»

, 16:12 Источник: ОСН

Дипломат Корчмарь посоветовал Зеленскому не разговаривать с Путиным «на суржике»
Владимир Зеленский, фото: Sergey Starostenko/Global Look Press

Международный дипломат в отставке Василий Корчмарь не советует украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разговаривать с главой российского государства Владимиром Путиным “на суржике”. Он объяснил это тем, что в таком случае главы двух стран “могут друг друга не понять”.

Корчмарь подчеркнул, что между Путиным и Зеленским даже нет общих интересов. По словам дипломата, российский президент ранее заявлял о возможности встречи с украинским коллегой, когда Киев начнет придерживаться Минских соглашений и выработает конкретные предложения. При этом подобное сегодня отсутствует.

Корчмарь отметил, что визит президента Украины в Соединенные Штаты продемонстрировал, что “русофобия идет полным ходом”. “Как могут встретиться Путин с Зеленским? Проблематично!”, - полагает дипломат. Корчмарь не исключил их встречу, к примеру, на международном мероприятии. “Встретились, поздоровались и разошлись”, - заключил он.

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