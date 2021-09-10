Сенатор от Крыма Цеков заявил, что Украина во всех своих проблемах старается обвинить Россию

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10 сентября 2021, 11:51 Источник: RT

медузы, фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о том, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за большого количества медуз в Азовском море. Причиной случившегося якобы стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива забирает воду из рек.

«Они все страдают крайней формой русофобии. Что бы ни происходило на Украине, особенно в негативном плане, они стараются в этом обвинить Россию»,- высказал сенатор RT.

По его словам, скоро региональное руководство Украины обвинит Москву в том, что дует восточный ветер, «из-за этого в стране засуха».

Сенатор Ольга Ковитиди выразила сожаление, что братья украинцы вынуждены терпеть таких руководителей. Она добавила, что слова Старуха о намерении судиться с Россией на предмет возмещения ущерба от нашествия медуз продолжают «веселить европейскую общественность: в безумном мире я безумен».

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