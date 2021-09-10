Сенатор от Крыма Цеков заявил, что Украина во всех своих проблемах старается обвинить Россию

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о том, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за большого количества медуз в Азовском море. Причиной случившегося якобы стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива забирает воду из рек.
«Они все страдают крайней формой русофобии. Что бы ни происходило на Украине, особенно в негативном плане, они стараются в этом обвинить Россию»,- высказал сенатор RT.
По его словам, скоро региональное руководство Украины обвинит Москву в том, что дует восточный ветер, «из-за этого в стране засуха».
Сенатор Ольга Ковитиди выразила сожаление, что братья украинцы вынуждены терпеть таких руководителей. Она добавила, что слова Старуха о намерении судиться с Россией на предмет возмещения ущерба от нашествия медуз продолжают «веселить европейскую общественность: в безумном мире я безумен».
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