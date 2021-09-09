Обозреватель National Interest Епископос заявил, что Россия готовится к партизанской войне с НАТО

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9 сентября 2021, 19:09 Источник: РИА Новости

MOD Russia/Global Look Press

Москва и Минск в ходе учений “Запад - 2021” будут готовиться к партизанской войне с входящими в НАТО странами. Такого мнения придерживается обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос.

Он полагает, что РФ и Белоруссия своими маневрами не преследуют в первую очередь крупномасштабный конфликт с западными государствами в традиционном его понимании. Маневры будут наблюдаться преимущественно в урбанизированной местности, что указывает на подготовку Российской Федерации к партизанской войне с Североатлантическим альянсом, отмечает Епископос.

По словам военного эксперта Майкла Кофмана, на первом этапе маневров войска России и Белоруссии будут развернуты в течение первых нескольких дней вероятной атаки Вашингтона с союзниками. На очередном этапе РФ задействует все имеющееся у нее вооружение.

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