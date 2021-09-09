В Кремле стартовали переговоры глав России и Белоруссии

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9 сентября 2021, 18:49 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле сегодня стартовали переговоры главы российского государства Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко. Стороны затронут некоторые аспекты отношений Российской Федерации и Белоруссии.

Также лидеры двух стран обсудят в ходе встречи в Москве итоги работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Ранее от пресс-службы Кремля поступила информация о том, что перед саммитом ОДКБ президенты выскажут свое мнение касательно проблем региональной повестки дня, в том числе нынешней ситуации на афганской территории.

Ранее главы России и Белоруссии встречались с глазу на глаз 13 июля в Петербурге. Последний телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся в конце третьего летнего месяца.

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