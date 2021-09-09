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Официальный представитель Кремля Песков заявил, что внешняя политика США при Байдене осталась неизменной

, 18:19 Источник: РИА Новости

Официальный представитель Кремля Песков заявил, что внешняя политика США при Байдене осталась неизменной
Джо Байден, фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

Когда в Соединенных Штатах президентское кресло занял демократ Джо Байден, суть внешней политики этой страны не претерпела изменений. Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он назвал внешнюю политику США весьма статичной, подчеркнув, что суть политики Вашингтона от президента к президенту остается неизменной. Затронув тему Афганистана, Песков отметил, что в этой стране американцы потерпели провал, однако это не первый провал Соединенных Штатов. При этом, как считает официальный представитель Кремля, судя по всему, речь идет об “имиджевом ущербе”.

По словам Пескова, что касается “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация), то сейчас важно, какие шаги будут предпринимать представители этого радикального движения с учетом созданного правительства. Пресс-секретарь заключил, что необходимо смотреть, позволят ли талибы “проникать на территорию Афганистана террористическим элементам и группировкам” или нет.

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