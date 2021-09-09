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Яир Лапид после переговоров с Сергеем Лавровым заявил, что Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии

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Яир Лапид после переговоров с Сергеем Лавровым заявил, что Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии
Иерусалим, фото: pixabay.com

Глава израильского Министерства иностранных дел Яир Лапид в четверг после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что "Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии".

Лавров и Лапид провели встречу в Москве. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил символичность визита в Россию главы МИД Израиля, поскольку он проходит накануне знаменательной даты - 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

После встречи на пресс-конференции Яир Лапид заявил, что Израиль не намерен возвращать Сирии Голанские высоты. Глава МИД Израиля поблагодарил Лаврова за отличную встречу, отметил, что они обсудили вопросы, по которым есть обеспокоенность: такие, как Иран, важность стабильности на Ближнем Востоке,- передает ТАСС.

Большая часть территории Голанских высот была захвачена Израилем в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году СБ ООН не признал решение Израиля о провозглашении Голан частью своей территории. С 2019 года США являются единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голанских высот.

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