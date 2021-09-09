Украина потребует от мирового сообщества не признавать итоги выборов в Госдуму РФ

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9 сентября 2021, 12:47 Источник: ng.ru

Фото: president.gov.ua

В случае, если граждане, проживающие в Крыму и в районах, подконтрольных ДНР и ЛНР, примут участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, Киев потребует от мирового сообщества не признавать их итоги. За такое постановление проголосовали 318 депутатов Верховной рады Украины.



Депутаты Рады считают, что волеизъявление жителей Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса станет «нарушением суверенитета Украины». Они готовят постановление о признании ФСБ и Главного управления Генштаба Российской армии «террористическими организациями».



В украинском законодательстве говорится, что «18 марта 2014 года РФ незаконно аннексировала Автономную республику Крым и город Севастополь, а в апреле 2014 года Россия начала против Украины войну в Донбассе». Киев считает Крым и районы, подконтрольные ДНР и ЛНР, «временно оккупированными территориями». В Верховной раде уже рассматривался вопрос о возможности лишения украинского гражданства тех, кто добровольно получил паспорт РФ.



В обращении Верховной рады к международным организациям, правительствам и парламентам стран мира сказано о «незаконной подготовке к проведению выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Украины». При этом известно, что в ДНР/ЛНР избирательных участков не будет.



«Есть два возможных варианта: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование», – сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин.



Украина также собирается инициировать рассмотрение вопроса «о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями». В проекте документа сказано, что «методы, которые используют поддерживаемые Российской Федерацией вооруженные подразделения так называемых ДНР и ЛНР, деятельность которых осуществляется при непосредственном руководстве и участии кадровых офицеров ФСБ РФ и Главного управления Генштаба ВС РФ, для достижения своих политических целей… соответствуют методам деятельности группировок, признанных террористическими». Если Верховная рада проголосует за это постановление, то МИД Украины передаст его в Совбез ООН.



Поводом для появления этого документа, по всей видимости, стали состоявшиеся на днях задержания крымских татар. В среду сообщалось об обыске в доме бывшего члена Меджлиса крымско-татарского народа (организации, запрещенной в РФ и признанной экстремистской) Эльдара Менсеитова. На прошлой неделе обыски и задержания проходили в домах нескольких крымско-татарских активистов. На Украине убеждены, что их преследуют за политические убеждения.



«Оккупанты в Крыму снова преследуют крымских татар… Уже забрали первого заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы «Крымской платформы». Все задержанные должны быть освобождены», - написал в Twitter Владимир Зеленский.



Запрещенный в РФ Меджлис уже предлагает применить меры экономического характера. Среди них, по словам главы этой организации Рефата Чубарова, «санкции по отношению к существующим и строящимся российским газопроводам».





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