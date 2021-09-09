«Новые люди» проходят в Госдуму: прогноз ВЦИОМ

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9 сентября 2021, 11:06

Генеральный директор Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев представили результаты исследования на тему «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года». По прогнозу социологов, Новые люди преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму и оставляют позади все остальные непарламентские партии.

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — Новые люди. Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер», — сказал Валерий Фёдоров.

По данным ВЦИОМ, «Новые люди» — единственная непарламентская партия, у которой растёт поддержка на протяжении всей кампании. Если в июне партию поддерживали 1,2% опрошенных, то в июле — уже 2,5%, а по состоянию на 6 сентября — уже 3,8%. Среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг ещё выше: 4,2%, и он растет каждый день. ВЦИОМ прогнозирует, что рейтинг ко дню голосования достигнет 5%. А с учетом динамики роста доверия к партии, рейтинг может превысить и 6%.

Узнаваемость партии «Новые люди» с начала лета выросла в семь раз: с 2% до 14% «без подсказки». Известность «с подсказкой», когда опрашиваемый видит список партий, выросла с 17% до 38%. У других партий динамика хуже, отмечает ВЦИОМ.

«Мы видим, что 19-20% избирателей ещё не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране», — отметил Алексей Нечаев.

По данным соцопросов, самая высокая поддержка среди регионов России у партии «Новые люди» в Рязанской области. Здесь рейтинг составляет 8,7%, и 10,3% от числа активных избирателей. В 2020 году Новые люди успешно выступили на выборах в Рязанскую областную думу. Высокие рейтинги у партии в Новосибирской, Воронежской и Курской областях. Сильная поддержка у Новых людей в Южном и Центральном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. Партия особенно популярна в городах от 100 до 500 тысяч человек и в малых городах, где живут менее 100 тысяч человек. Больше всего сторонников в возрасте от 18 до 37 лет.

Политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что сейчас для Новых людей важнее всего мобилизовать своих сторонников и привести на избирательные участки.

«Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого партии нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех самое главное — понять, что выборы дают исторический шанс», — подчеркнул Илья Гращенков.

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