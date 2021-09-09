Коронавирусные ограничения не могут быть препятствием при проведении публичных мероприятий

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9 сентября 2021, 10:39

Таково решение Восьмого кассационного суда. Конкретные ограничения разрешено вводить чиновникам отдельных субъектов в зависимости от эпидемиологической обстановки.



Из-за неправильного толкования и понимания закона властями и населением, права граждан оказались ограниченными. Люди не могут выйти даже на одиночные пикеты, которые не требуют согласования с руководством муниципалитета.



Кассационный суд дал разъяснение после обращения алтайских коммунистов, которым запретили проводить митинг в центре Барнаула. Власти ссылались на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Указ главы региона не запрещал проведение подобного рода мероприятий, однако суды первых инстанций встали на сторону власти.



В условиях эпидемии власти субъектов России ввели полный запрет на публичные акции. Только в Москве за первую половину текущего года за участие в массовых мероприятиях наказано более 6 тысяч человек. В 90% случаев суды заканчивались назначением административного штрафа.



По мнению проекта «ОВД-Инфо», уголовная статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил стала политическим инструментом власти. Чиновники пытаются ограничить активность людей, выходящих на улицу протестовать.

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