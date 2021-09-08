Захарова заявила, что западные страны поддерживают Украину «в любой антироссийской активности»

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8 сентября 2021, 19:49

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны поддерживают «киевский режим в любой антироссийской активности». Так она отреагировала на ситуацию с поврежденным в поселке Перевальное Симферопольского района газопроводом.

7 сентября ФСБ задержала злоумышленников. Посредником является зампредседателя «Меджлиса» (запрещена в РФ) Нариман Джелялова, исполнителями - Асан и Азиз Ахтемовы, которые в июне выезжали на Украину, где обучались взрывному делу. Отмечается, что военная разведка пообещала им около двух тысяч долларов за диверсию.

«Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

По ее словам, Запад не замечает того, что Украина пытается внести «разлад и деструктив в положение дел на полуострове». Захарова добавила, что после случившегося пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил о «репрессиях» против «Меджлиса» и потребовал освободить задержанных. В тот же момент официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано попросил Россию, а не Украину, выполнять обязательства по международному праву, уточнила представитель МИД.

«Похожими, написанными по единой методичке заявлениями разразились и некоторые другие чиновники в Польше, Великобритании и Турции»,- продолжила Захарова.

Она уверена, что Запад действует в отношении Крыма по логике «куриной слепоты».

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности»,- подчеркнула дипломат.

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