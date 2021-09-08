Американцы выслушают доклад администрации Байдена по событиям в Афганистане в прямом эфире

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8 сентября 2021, 12:21 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Администрации Джозефа Байдена придется отчитаться за свою политику в Афганистане. Слушания сенатского комитета по иностранным делам должны пройти 14 сентября в открытом режиме. Их будут транслировать в прямом эфире. На них выступит госсекретарь США Энтони Блинкен.



После слушаний в комитете по иностранным делам подобные заседания пройдут в других комитетах нижней и верхней палат Конгресса. Блинкену предстоит объяснить, почему для Госдепартамента оказалось неожиданностью столь скорое падение правительства Ашрафа Гани. Возможно, правдивую оценку происходивших событий Белому дому не давало посольство США в Афганистане. Помимо прочего, Байдену необходимо как можно быстрее вернуть в США порядка 200 американских граждан, остающихся на территориях, подконтрольных талибам.



Очевидно, что слушания станут политическим противостоянием между республиканцами и демократами. По всей видимости, Блинкен в очередной раз озвучит уже известную всем позицию Белого дома о том, что войска выведены из Афганистана, потому что они туда вводились для уничтожения террористов, причастных к атакам 11 сентября 2001 года. Поскольку эта задача выполнена, война потеряла цель. Виновными могут выставить Дональда Трампа, не сумевшего наладить мирный процесс, и Ашрафа Гани, отказавшегося сопротивляться талибам.



В то же время администрация Байдена приступила к отвлекающим маневрам. Уже объявлено о рассекречивании документов, связанных с терактом 11 сентября 2001 года. Похоже, они касаются роли Саудовской Аравии. Документы будут публиковаться сериями и, по идее, должны вызвать большой резонанс, а может, даже скомпрометировать республиканцев – того же Трампа, выстроившего самые доверительные отношения с официальным Эр-Риядом. Не забудет Белый дом подключить к информационному полю и данные работающей по сей день комиссии по расследованию январских событий, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса.



Научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что у республиканцев сейчас есть своя сверхзадача.



«В их интересах сделать так, чтобы слушания превратились в суд над командой Байдена, чтобы были названы конкретные виновные, чтобы были увольнения. Если сейчас посыпятся головы, начнется постепенный разгром администрации Байдена», - предполагает эксперт.



Ситуация для демократов осложняется тем, что Байден неоднократно заявлял, что вывод войск из Афганистана проходил под его чутким руководством. При этом отправленные в отставку чиновники могут сказать в свое оправдание, что они всего лишь выполняли указание президента.





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