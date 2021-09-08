Эксперты отмечают конкурентность предстоящих выборов в Государственную Думу

Аргументы Недели → Политика 13+

8 сентября 2021, 08:38 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина (из архива «Вечернего Челябинска»)

Сколько партий войдет в парламент — вопрос открытый.

На пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре «Гранада Пресс» политологи представили свои предварительные прогнозы результатов выборов в Государственную Думу. По мнению заведующего кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василия Зорина, сохраняются несколько интриг, а значит, выборы будут конкурентными.

Также он отметил, что федеральный уровень выборов и многодневное голосование могут положительно повлиять на явку. В свою очередь главный редактор журнала «Социум и власть», член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Сергей Зырянов подчеркнул, что чем выше явка, тем выше легитимность голосования и его итогов.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва состоятся 17-19 сентября. Участвуют 14 партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, «Новые люди», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Российская партия свободы и справедливости», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия Роста», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости