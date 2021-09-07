Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что признание правительства «Талибана»* в Афганистане будет зависеть от шагов талибов

Вашингтон не собирается торопиться с вероятным признанием “Талибана”* (запрещенная в России террористическая организация) в качестве афганского правительства. Такое заявление сделала Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.
Она подчеркнула, что на решении Соединенных Штатов скажутся будущие действия представителей этого радикального движения. По словам Псаки, в этом вопросе нет спешки, о чем заявил накануне хозяин Белого дома Джо Байден.
В ходе брифинга она отметила, что разные страны, включая США, будут следить за дальнейшими шагами талибов. “У меня нет для вас сроков, все зависит от того, какое поведение продемонстрируют талибы "на земле”, - добавила Псаки.
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