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В США политик Крамер заявил о необходимости отключения электричества в резиденции Владимира Путина

, 16:50 Источник: mk.ru

В США политик Крамер заявил о необходимости отключения электричества в резиденции Владимира Путина
pixabay.com

Политик Дэвид Крамер, ранее работавший в Госдепе во времена Буша-младшего, заявил о необходимости демонстрировать Соединенными Штатами более жесткую политику по отношению к Российской Федерации. Соответствующий материал появился на страницах Politico.

По мнению Крамера, в настоящее время российское руководство “расшатывает” ситуацию по всей планете. Он отметил, что США показывают Москве в лице Путина “ласковую игру”, что на руку главе российского государства.

По словам политика, РФ не желает видеть у своих границ демократические страны, ведь их, безусловно, ждет процветание, в то время как на российской территории царит “авторитарный режим”.

“Пожалуй, Путин должен ощутить, каково это - оказаться без электричества в подмосковной резиденции, где он проживает, или во дворце на Черном море стоимостью 1,3 миллиарда долларов”, - пишет Крамер.

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