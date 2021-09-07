Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев нуждается не в американской, а собственной системе ПРО

Украине нужна ПРО не Соединенных Штатов, а своя собственная. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что такая технология не обязательно поступит от США, она есть в прочих государствах. По словам Кулебы, сейчас Киев ведет переговоры касательно доступа к подобным технологиям с некоторыми странами.
С какими именно государствами украинская сторона обсуждает этот вопрос, он не сказал. Кулеба назвал противовоздушную и противоракетную оборону Украины “дырами”, которым требуется заполнение. “Мы сейчас над ними очень предметно работаем”, - заключил глава украинского МИД.
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