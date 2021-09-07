Глава МИД Турции Чавушоглу подверг критике военное присутствие США в Сирии

Аргументы Недели → Политика 13+

7 сентября 2021, 16:11 Источник: Взгляд

pixabay.com

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу выступил с критикой американского военного присутствия на сирийской территории. Он заявил, что военные США находятся в САР лишь по той причине, что “там есть нефть”, пишет “Взгляд” со ссылкой на РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что решение покидать Сирию или нет, остается за Вашингтоном, однако в республику американцев никто не приглашал. Что касается Турции, то ее военные находятся там, поскольку угрожает терроризм, у Турции общая граница с Сирией.

По словам главы МИД, Анкара поддерживает гуманитарную помощь, территориальную целостность Сирии. Что касается, Соединенных Штатов, добавил Чавушоглу, то эта страна подходит к этому вопросу следующим образом: “там есть нефть, поэтому наши военные там останутся”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости