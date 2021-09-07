Daily Express: Президент России Путин введет нормирование потребления газа для Британии накануне холодной зимы

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7 сентября 2021, 15:51 Источник: pravda.ru

Jens Büttner/Global Look Press

На страницах Daily Express появилась статья, в которой речь идет о том, что хозяин Белого дома Байден и канцлер ФРГ Меркель опозорены за то, что не препятствовали вооружению “Северного потока - 2” главой российского государства Путиным. Эксперты Соединенного Королевства обеспокоены тем, что из-за этого Лондону не хватит российского газа.

В материале отмечается, что по Европе может быть нанесен удар - Российская Федерация задействует нормирование потребления газа для Британии предстоящей зимой. По мнению британских экспертов, страна чересчур уязвима к кризису поставок газа.

Некоторые британцы поддержали эксперта по Украине Майкла Маккейна, который ранее заявил, что канцлер ФРГ и американский президент являются “предателями” из-за соглашения по “Северному потоку - 2”. В Twitter он на днях отметил, что "президент Байден совершил ошибку, присоединившись к канцлеру Меркель в пакте о завершении российского военного проекта "Северный поток-2" - без консультаций с Украиной".

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