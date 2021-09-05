Мэр Киева Кличко выступил в Германии с призывом усилить санкции против России из-за «Северного потока - 2»

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5 сентября 2021, 17:31 Источник: РИА Новости

Виталий Кличко, фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Против использования “Северного потока - 2” как инструмента геополитической борьбы и давления на Киев требуются предохранительные механизмы. Такое заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что с такими словами он обратился к лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету в Ганновере в ходе встречи с молодежью Германии. На это мероприятие мэра Киева пригласили в качестве почетного гостя.

Кроме того, Кличко выразил надежду на то, что Берлин и далее будет поддерживать Киев в его борьбе с “российской агрессией”. Также он призвал усилить против РФ ограничительные меры. Он назвал проект “Северный поток - 2” опасным как для Украины, так и для Европы.

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