Мэр Киева Кличко выступил в Германии с призывом усилить санкции против России из-за «Северного потока - 2»

Против использования “Северного потока - 2” как инструмента геополитической борьбы и давления на Киев требуются предохранительные механизмы. Такое заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Отмечается, что с такими словами он обратился к лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету в Ганновере в ходе встречи с молодежью Германии. На это мероприятие мэра Киева пригласили в качестве почетного гостя.
Кроме того, Кличко выразил надежду на то, что Берлин и далее будет поддерживать Киев в его борьбе с “российской агрессией”. Также он призвал усилить против РФ ограничительные меры. Он назвал проект “Северный поток - 2” опасным как для Украины, так и для Европы.
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