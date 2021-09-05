Советник главы украинского ОП Арестович о визите Зеленского в США: «Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель»

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5 сентября 2021, 16:56 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Алексей Арестович, занимающий должность советника главы офиса президента Украины, положительно оценил визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Он заявил, что украинская делегация во главе с президентом смогла реализовать в Вашингтоне больше, чем было запланировано.

По словам Арестовича, Киеву в США удалось достичь по максимуму. Он назвал визит украинцев за океан нормальным рабочим. “Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель… Ожидали, что приедет клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру”,- отметил Арестович.

Кроме того, он подчеркнул, что Зеленский отправился в США с несколькими вариантами решения проблемы Донбасса. Он заключил, что Вашингтон примкнет к “созданию новой системы давления на РФ с целью принуждения их к выполнению международных обязательств”, обрадовавшись, что отныне Украина будет получать от США больше разведывательной информации.

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