Политический деятель Хасбулатов возложил вину за распад СССР на Горбачева

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5 сентября 2021, 16:31 Источник: РИА Новости

Oleg Koldaev/Global Look Press

Дефициту продовольствия в Советском Союзе способствовали попытки Михаила Горбачева привнести капиталистические идеи в социалистическую систему. Такое заявление сделал политический деятель Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР.

Так он высказался о словах экс-помощника Горбачева по экономике Олега Ожерельева, который ранее отметил, что первостепенная причина распада Советского Союза - проблема с продовольствием. Хасбулатов в свою очередь напомнил о событиях 1918 года, когда в России наблюдались различные трудности. Речь идет в том числе о продовольственной проблеме.

“А здесь что? На ровном месте создал проблему и подвел страну к развалу”,- сказал политик, имея в виду Горбачева. По словам Хасбулатова, далее удар по СССР последовал от членов ГКЧП, а уже на заключительном этапе - от подписантов Беловежского соглашения.

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