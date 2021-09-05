Экс-депутат Рады Москаль предрек Украине переход на дрова и солому из-за отсутствия договора с Россией

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5 сентября 2021, 16:14 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Если украинскому руководству не удастся договориться с российскими властями о дальнейших поставках газа, Украина будет вынуждена перейти на дрова и солому. Такое заявление сделал генерал-лейтенант МВД страны Геннадий Москаль, ранее являвшийся депутатом Верховной рады.

Он подчеркнул, что Киев откажется от поддержки украинской газотранспортной системы в связи с тем, что транзит не будет окупать ее содержание. Это, по его словам, станет худшим сценарием.

“Позиция власти должна быть другой - газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет”,- сказал Москаль.

Экс-депутат придерживается мнения, что Киеву все же следует признать, что Украина не сможет приобретать газ из прочих государств.

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