Экс-президент Порошенко заявил, что Зеленский прибыл обратно на Украину без результатов после поездки в США

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5 сентября 2021, 15:31 Источник: РИА Новости

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко назвал факт визита украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты позитивным событием. При этом он отметил, что главе Украины не удалось добиться каких-либо результатов, находясь в Вашингтоне.

По словам Порошенко, лишь вступление Киева в Североатлантический альянс может дать Украине гарантии безопасности. По членству в НАТО, как он подчеркнул, Киев твердую позицию от США не получил, что не есть хорошо.

Кроме того, Порошенко сказал, что восстановление Комиссии стратегического партнерства не стоит рассматривать как исторический шаг. “Я держу кулаки, чтобы деятельность этой комиссии, где мы стояли у истока, была продолжена”,- добавил он, напомнив, что он в 2009 году на посту министра иностранных дел провел с американским госсекретарем Хиллари Клинтон Комиссию, в ходе которой были намечены конкретные шаги.

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