Мария Захарова: Западные дипмиссии перечисляли деньги Навальному через российских граждан

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4 сентября 2021, 17:59 Источник: facebook.com/maria.zakharova

Фото: facebook.com/maria.zakharova

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о том, что проекты Алексея Навального спонсировали десятки сотрудников иностранных посольств в России. Комментарий на эту тему она разместила на своей страничке в Facebook.



По словам Марии Захаровой, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам команды Навального.



«Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной веселой “little carousel“ (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.



Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты. Меня, честно говоря, интересует другое.



Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету.



Десятки наших дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы БЕЗ ЕДИНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США.



Но мы знаем: #ЭтоДругое»,- написала Мария Захарова.





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