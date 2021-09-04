Депутат Рады Гончаренко заявил, что Зеленский желает подключить Украину к участию в программе НАСА по освоению Луны

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4 сентября 2021, 17:16 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Депутат Рады Алексей Гончаренко поделился подробностями о “плане по трансформации Украины”, с которым Зеленский ознакомил американских бизнесменов в столице США. Так, украинский президент рассчитывает на участие его страны в космических программах США.

Речь идет в том числе, как подчеркнул Гончаренко, о подключении Украины к программе НАСА по исследованию спутника Земли “Артемида”. Политик отметил, что, судя по всему, имеются в виду проекты по развитию пилотируемых полетов на Луну и на Красную планету.

Одно из украинских СМИ посчитало, что планы Зеленского являются на самом деле “фантастическими”. Напомним, что план трансформации Украины ориентирован на привлечение в экономику страны порядка 300 млрд долларов.

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