Аналитик Юшков заявил, что слова Яценюка о «вине» России в состоянии ГТС Украины способствуют ее превращению в металлолом
4 сентября 2021, 16:31
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о словах Арсения Яценюка, ранее занимавшего на Украине пост премьер-министра, о том, что Российская Федерация намерена превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом.
По словам эксперта, Украина все еще идет к этому “семимильными шагами”, в частности когда делает такие заявления. Юшков подчеркнул, что Киеву стоило бы вместо этого повышать качество прокачки, снижать тариф, деполитизировать данную тему.
Специалист отметил очень высокие тарифы на прокачку газа на украинской территории. Юшков добавил, что газотранспортная система Украины может стать металлоломом из-за того, что в Киеве придерживаются следующего подхода: “Надо отжать с России и "Газпрома" как можно больше сейчас, а дальше будет то, что будет”, пишет RT.
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