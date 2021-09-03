Юрий Ганус о вступлении в силу «Акта Родченкова»: Американцы распространяют свое законодательство на территории других стран

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3 сентября 2021, 20:16 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус дал комментарии по поводу слов главы МИД Сергея Лаврова о возможности США «красть» спортсменов, которых эта страна считает виновными в антидопинговых нарушениях.



«Действительно, со вступлением в силу «Акта Родченкова» американцы переходят границы и распространяют свое национальное законодательство, свои нормативные акты на территории других стран. Но я хочу провести параллель: это касается не только этой области.



Если анализировать меры, принятые США в сферах борьбы с отмыванием денег и коррупцией, торговлей оружием, борьбы с терроризмом, борьбы с киберпреступностью, с распространением оружия массового поражения американские акты также распространяются на весь мир.



Данный подход в антидопинговой сфере вступает в противоречие с позицией WADA, которое является регулятором. И WADA активно выступает против нарушения сложившейся системы. Активные действия могут нарушать ход расследований WADA.



Это было причиной, почему WADA выступает против такого хода событий и заявляло, что есть лишь один мировой регулятор. К тому же, в формировании WADA принимали участие не только Международный олимпийский комитет, но и правительства стран, в том числе США.



США в антидопинговой сфере применили подход, используемый в других правоохранительных направлениях, где они достаточно активно применяют свои нормы по всему миру.



Да, такие риски есть. И вопрос касается не только спортсменов, а всех лиц, которые в той или иной степени могут быть вовлечены в допинговые нарушения. Тренеры, врачи и даже, менеджеры, чиновники, в том числе международных организаций.



Американцы по всем своим инициативам выдергивают фигурантов, как сказал Сергей Лавров, и ведут расследование на территории США. Они руководствуются тем, что, по их мнению, наносится урон и ущерб американским спортсменам и спортивной системе, действующее регулирование ограничено и не всегда эффективно.



И здесь они будут осуществлять действия вне зависимости от международного регулятора, не согласовывая их с ним», — отметил Юрий Ганус.





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