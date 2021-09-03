Путин прибыл в Благовещенск

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3 сентября 2021, 19:22 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин на обратном пути с Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября, (в субботу, 4 сентября, по местному времени) прибыл в Благовещенск.

В программе российского лидера значатся посещение космодрома Восточный, проведение встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также вручение государственных наград ликвидаторам последствий региональных природных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин в рамках выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что не исключает возможности проведения новых Олимпийских игр в России, в частности, на Дальнем Востоке.

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