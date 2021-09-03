Американские конгрессмены осудили Байдена за отказ вводить санкции против «Северного потока – 2»

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3 сентября 2021, 15:06 Источник: Twitter

Конгресс США, pixabay.com

Группа американских конгрессменов внесла в палату представителей конгресса резолюцию, в которой осудила решение президента США Джо Байдена за отказ вводить санкции против "Северного потока – 2".

Республиканец Боб Латта отметил, что администрация Байдена ранее ввела мораторий на аренду участков федеральных земель или вод в целях разработки запасов нефти и газа, однако при этом постановила увеличить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+, а также отказалась вводить санкции в отношении "Северного потока – 2", которые предложил конгресс.

Конгрессмены также осудили решение американского лидера об отмене строительства на границе Соединенных Штатов и Канады трубопровода Keystone XL.

Уточняется, что резолюцию внесли более двадцати политиков из Огайо, Луизианы, Оклахомы и Техаса.

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