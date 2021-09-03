Американские конгрессмены осудили Байдена за отказ вводить санкции против «Северного потока – 2»

Группа американских конгрессменов внесла в палату представителей конгресса резолюцию, в которой осудила решение президента США Джо Байдена за отказ вводить санкции против "Северного потока – 2".
Республиканец Боб Латта отметил, что администрация Байдена ранее ввела мораторий на аренду участков федеральных земель или вод в целях разработки запасов нефти и газа, однако при этом постановила увеличить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+, а также отказалась вводить санкции в отношении "Северного потока – 2", которые предложил конгресс.
Конгрессмены также осудили решение американского лидера об отмене строительства на границе Соединенных Штатов и Канады трубопровода Keystone XL.
Уточняется, что резолюцию внесли более двадцати политиков из Огайо, Луизианы, Оклахомы и Техаса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.