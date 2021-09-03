Лавров признался в своем страхе

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3 сентября 2021, 12:39 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание», рассказал о своем страхе. По словам дипломата, последний раз он сильно испугался в четверг, 1 сентября.

Лавров признался, что боится высоты, а встречу с общественностью и с бизнесменами в Екатеринбурге организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором Норманом Фостером. Министр пояснил, что это одно из лучших по архитектуре высотных зданий.

«Меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно», - поделился дипломат.

При этом глава МИД РФ добавил, что больше его никто не пугал.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что ему «жалко» отпускать в Госдуму Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

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