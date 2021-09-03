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Путин сообщил об увеличении объёма накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке

, 10:51 Источник: РИА Новости

Путин сообщил об увеличении объёма накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября, заявил о росте объема прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока.

«За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80 миллиардов долларов», - пояснил глава государства.

Путин отметил, что промышленность росла темпами выше общероссийских. По его словам, за это время реализованы проекты в сфере авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки и логистики.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме,  объявил о создании на Курильских островах особого налогового режима.

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Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

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