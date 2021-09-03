Путин сообщил об увеличении объёма накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября, заявил о росте объема прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока.
«За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80 миллиардов долларов», - пояснил глава государства.
Путин отметил, что промышленность росла темпами выше общероссийских. По его словам, за это время реализованы проекты в сфере авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки и логистики.
Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, объявил о создании на Курильских островах особого налогового режима.
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