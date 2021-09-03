Путин сообщил об увеличении объёма накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке

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3 сентября 2021, 10:51 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября, заявил о росте объема прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока.

«За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80 миллиардов долларов», - пояснил глава государства.

Путин отметил, что промышленность росла темпами выше общероссийских. По его словам, за это время реализованы проекты в сфере авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки и логистики.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, объявил о создании на Курильских островах особого налогового режима.

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