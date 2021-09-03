Журналист Брилев пошутил с Путиным на тему внезапного звонка Меркель на встрече с президентом в августе

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3 сентября 2021, 10:38 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не пользуется мобильным телефоном. Так глава государства отреагировал на шутку модератора пленарного заседания ВЭФ Сергея Брилева, который напомнил о неловкой ситуации с канцлером Германии Ангелой Меркель на встрече в Москве.

«Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель - у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», - обратился журналист к Путину.

На что президент с улыбкой ответил, что это было трудно не заметить.

Тогда Брилев спросил у российского лидера, пользуется ли он мобильным телефоном в принципе. Путин четко заявил, что «нет».

Напомним, что 20 августа на встрече с Путиным у Меркель внезапно зазвонил телефон. Канцлер ФРГ поспешно достала мобильное устройство и сбросила вызов. Российский лидер никак не отреагировал на действия немецкой коллеги.

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