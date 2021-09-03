Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса
3 сентября 2021, 08:58
Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет.
«Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший»,- высказал глава государства в ходе Восточного экономического форума.
Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.
В пятницу у президента запланировано общение в видеоформате с модераторами и спикерами ВЭФ.
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