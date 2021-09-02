Депутат бундестага Котре охарактеризовал требования Евросоюза к «Северному потоку - 2» как абсурдные

Штеффен Котре, являющийся представителем партии “Альтернатива для Германии”, высказался о решении суда в Дюссельдорфе не выводить газовый проект “Северный поток - 2” из-под действия газовой директивы Европейского союза.
Он подчеркнул, что сохранение данных требований для проекта можно рассматривать как нарушение прав инвесторов, направлявших денежные средства при прочих юридических рамках. Депутат назвал факт контроля судом этого вопроса демонстрацией политического влияния.
По словам Котре, Евросоюз показывает в отношении газопровода “абсурдные требования”. Член бундестага заключил, что тем самым увеличиваются расходы на газовый проект, а это неблагоприятно повлияет на стоимость энергоносителей на немецкой земле.
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