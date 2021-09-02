Аналитик Юшков прокомментировал заявление Зеленского о «Северном потоке - 2»: «Хорошая мина при плохой игре»

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2 сентября 2021, 18:59

Jens Büttner/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон дал гарантии введения ограничительных мер в отношении проекта “Северный поток - 2”, если иные государства решатся на создание энергетических проблем Киеву. Об этом высказался Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, американцы не станут задействовать санкции. Вашингтон будет придерживаться того, что обозначено в подписанном Меркель и Байденом соглашении, полагает аналитик. В документе сказано, что Соединенные Штаты не станут мешать достройке и запуску газового проекта, сообщает Общественная служба новостей.

Юшков отметил, что для Вашингтона отношения с ФРГ важны. Согласно соглашению, Германия сама возьмется за ограничения, если Москва будет демонстрировать агрессию на украинской территории, чего не произойдет.

Эксперт подчеркнул, что Украина пытается сохранить лицо в вопросе “Северного потока - 2”. “Украина хочет показать, что она на что-то влияет, но ей четко показывают, что это не так. Зеленский делает хорошую мину при плохой игре, он говорит, что для этого должны быть веские основания, а Россия оснований не даст”,- добавил Юшков.

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