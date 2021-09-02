Госсекретарь США Блинкен заявил о выделении Украине 45 млн долларов на психологическую поддержку, еду и кров

Украина получит от Вашингтона гуманитарную помощь в 45 млн долларов в нынешнем году. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Отметим, что в преддверии переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским власти Соединенных Штатов уже заявляли о планах выделить Киеву деньги в виде гуманитарной помощи.
О предоставлении Украине денежных средств сказано в заявлении Блинкена, которое было распространено пресс-службой госдепа. “Эта помощь поможет обеспечить жизненно важную пищу, жилье, материалы для отопления дома, необходимую медицинскую помощь, включая психологическую поддержку”,- сказал госсекретарь. Получается, что с 2014 года Украине выделят на эти цели более 351 млн долларов.
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